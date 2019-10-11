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    سكاي نيوز: هروب 5 دواعش من سجن بشمال سوريا جراء العدوان التركي

    06:23 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    سكاي نيوز: هروب 5 دواعش من سجن بشمال سوريا جراء العدوان التركي

    هروب 5 دواعش من سجن بشمال سوريا

    وكالات:

    أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر كردية، بهروب 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لموقع قريب من المنطقة.

    نددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

    وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

    العدوان التركي تنظيم داعش سوريا

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