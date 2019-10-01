الجيش الليبي يدمر مواقع ودشم لتجهيز الطائرات المسيرة بمطاري معيتيقة ومصراته

القاهرة – مصراوي:

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تم رصد أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته، تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

وأضافت في بيان، أن هذه الأماكن عبارة عن مخازن استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه، وعدد 2 دشم في مطار مصراته استخدمت لنفس الغرض.

وأكدت أ،ه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وأوضح البيان، أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.