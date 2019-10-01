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    المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء لبحث مستجدات الوضع في البلاد

    12:13 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء لبحث مستجدات الوضع في البلاد

    المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث

    صنعاء- (د ب أ):

    وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة انصار الله الحوثية.

    وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جريفيث وصل وكان باستقباله مسؤولين لدى الجماعة ومن المقرر أن يلتقي بزعيم الحوثيين ومسؤولين آخرين لبحث مستجدات الوضع اليمني.

    ويوم أمس رحب جريفيث بالإفراج عن 290 من السجناء والمعتقلين من جانب واحد(جماعة انصار الله الحوثية)، في صنعاء.

    وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع للحوثيين، إن تنفيذ مبادرة اطلاق الأسرى، يأتي نتيجة للتأخر الكبير في تنفيذ اتفاق السويد.

    وكانت الحكومة اليمنية والحوثيين قد توصلا لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر الماضي، تضمن وقف إطلاق النار وحل الوضع بالحديدة إضافة إلى تبادل المعتقلين والأسرى، غير أنه لم يتم حتى اليوم إحراز تقدم ملموس على الأرض وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق.

    مارتن جريفيث اليمن الحوثيون مطار صنعاء

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