بدء الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الصين

بكين- (د ب أ):

تحتفل الصين بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية بأكبر استعراض للقوة العسكرية على الإطلاق في العاصمة بكين.

ويضم العرض العسكري في ميدان تيانانمين 15 ألف جندي و580 دبابة وأنظمة أسلحة أخرى إلى جانب صواريخ عابرة للقارات يتم نقلها على شاحنات.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، وهو أقوى رئيس تشهده الصين منذ ماو تسي تونج، في كلمة قبل الحدث: "لا توجد قوة يمكنها أن تهز أساس هذه الأمة العظيمة.. ستكون الصين غدًا أكثر ازدهارًا".

ويرغب الحزب الشيوعي الحاكم في انتهاز الفرصة لإظهار مدى تقدم البلاد للشعب الصيني والعالم منذ أول أكتوبر 1949، عندما أعلن الرئيس ماو تأسيس الجمهورية الجديدة وسط حرب أهلية مع القوميين.​