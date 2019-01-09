خامنئي: بعض المسؤولين الأمريكيين "حمقى من الدرجة الأولى"

طهران/واشنطن- (أ ف ب):

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في خطاب، الأربعاء، أن بعض المسؤولين الأمريكيين "حمقى من الدرجة الأولى".

وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران ونُقلت مقتطفات منه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن "بعض المسؤولين الأمريكيين يتظاهرون بأنهم مجانين. لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك، إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى".

ووجه خامنئي انتقاداته للمسؤولين الأمريكيين الذين توقعوا أن يحدث تغيير في النظام في إيران بنهاية 2018.

وقال "قبل فترة قال أحد المسؤولين الأمريكيين في حديثه أمام حفنة من الإرهابيين ومثيري الشغب بأنه يأمل بأن يحتفل بعيد الميلاد للعام 2019 في طهران. وقد مر عيد الميلاد قبل أيام"، بحسب الوكالة.

ولم يتضح من هو المسؤول الأمريكي الذي كان يشير إليه خامنئي، إلا أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوا إلى تغيير النظام الإيراني، وتوقعوا حدوث ذلك قريبا.

ومن بين هؤلاء مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، المعروف عنه دعوته منذ فترة طويلة لتغيير النظام الإيراني، وقد تحدث مرات عديدة في تجمعات لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة "إرهابية".

وفي تجمع للحزب في باريس في يوليو 2017 قال بولتون "قبل 2019 نحن هنا سنحتفل في طهران".