وزير الداخلية الإيطالي يلتقى بعدد من المسؤولين في بولندا

وارسو- (د ب ا):

قبل أقل من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات الأوروبية، يتوجه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى وارسو اليوم الأربعاء للقاء رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي.

كما من المقرر أن يلتقى سالفيني بنظيره البولندي يواكيم برودجينسكي.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا بأن سالفيني يريد مناقشة احتمالية تشكيل تحالف من أجل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في آيار/مايو المقبل.

ويشار إلى أن حزب القانون والعدالة وحزب الرابطة الذي ينتمى له سالفيني من أبرز منتقدي سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء.

مع ذلك، يعتقد أن موقف سالفيني المؤيد لموسكو قد يكون بمثابة حجر عثرة أمام تشكيل تحالف.

ويعد حزب القانون والعدالة جزءا من مجموعة المحافظين والإصلاحيين السياسية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، في حين أن حزب الرابطة يعد جزءًا من مجموعة أوروبا الأمم والحرية. المجموعتان من المناهضين للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن مجموعة أوروبا الأمم والحرية أكثر تشددا.