ترامب يحذر من مقتل الآلاف في حال عدم تشييد الجدار الحدودي مع المكسيك

واشنطن - (د ب أ):

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأربعاء على أهمية بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، قائلا إنه بدون ذلك الجدار سيقتل آلاف الأشخاص.

جاء ذلك في كلمة متلفزة أدلى بها ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الهجرة غير الشرعية تتسبب في ضرر لجميع الأمريكيين.

وأضاف أنه بالنسبة لتكاليف الجدار فإنها سيتم سدادها من خلال اتفاقية التجارة التي تم إبرامها مع المكسيك.