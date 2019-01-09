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    ولاية بنسلفانيا الأمريكية تتعهد بخفض الغازات الدفيئة بنسبة 80% بحلول عام 2050

    02:17 ص الأربعاء 09 يناير 2019
    ولاية بنسلفانيا الأمريكية تتعهد بخفض الغازات الدفيئة بنسبة 80% بحلول عام 2050

    أرشيفية

    بنسلفانيا (الولايات المتحدة) - (د ب أ):

    تعهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 80% بحلول عام 2050.

    ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان لتوم وولف، حاكم الولاية أنه "في غياب القيادة من جانب الحكومة الاتحادية، فإن الولايات والمدن تعزز (من جهودها) وتقوم بدورها في تقليص الانبعاثات".

    وأوضح أن بنسلفانيا وضعت هدفا بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 26 % عما كانت عليه عام 2005 بحلول عام 2025 وبنسبة 80 % في عام 2050 .

    وذكر مكتب حاكم بنسلفانيا أنه حتى عام 2016، تمكنت الولاية من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18.92% مقارنة بمستويات عام 2005.

    ووجه وولف هيئات الولاية نحو تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 3% سنويا و21% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2017.

    بنسلفانيا الاحتباس الحراري الولايات المتحدة

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