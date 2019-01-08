مسؤول بريطاني: نتطلع إلى شراكة "الربح المشترك" مع الجزائر

الجزائر (أ ش أ)

أكد السفير البريطاني في الجزائر، باري روبرت لوين، تطلع بلاده إلى إقامة تعاون وشراكة "الربح المشترك" مع الجزائر.

وقال السفير روبرت لوين -في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء على هامش زيارته لولاية غرداية (وسط)- إن "المملكة المتحدة تحذوها إرادة قوية في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر"، مشيرا إلى أن البلدين يملكان قدرات هامة من شأنها تعزيز وتدعيم تنمية متنوعة ومتكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أنه يعمل على إقامة شراكة تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين ترتكز على مبدأ ''الربح المشترك''.

وأبدى السفير البريطاني اهتمامه بالإمكانيات التي توفرها ولاية غرداية في قطاع الزراعة وإنتاج الحليب والسياحة والجهود المبذولة لتدريس اللغة الإنجليزية بالمنطقة، مؤكدا ضرورة بناء جسور بين رجال الأعمال الجزائريين والبريطانيين لتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات للمساهمة في الشراكة والاستثمار الهادف إلى الربح المشترك.

من جانبهم، استعرض مسؤولو غرفة التجارة والصناعة لولاية غرداية - خلال زيارة السفير البريطاني- أهم المقومات والفرص الاستثمارية التي توفرها منطقة غرداية في مختلف قطاعات النشاط، إلى جانب العمليات الإنمائية التي أطلقتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المنطقة.

وأكد مسئولو غرفة التجارة والصناعة أن منطقة غرداية تشكل وجهة مفضلة للاستثمار والشراكة بفضل المزايا المقدمة لتشجيع وتحفيز رجال الأعمال البريطانيين على الاستثمار في المجالات الحيوية كالصناعة الغذائية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.