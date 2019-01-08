مسؤول أمريكي: قواتنا لن تنسحب من قاعدة التنف السورية في المرحلة الحالية

كتب – مصراوي:

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، نقلًا عن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، إن قوات بلاده في سوريا لن تخرج من قاعدة التنف في المرحلة الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن بولتون أبلغ الحلفاء الأتراك معارضة الولايات المتحدة لأي هجوم على القوات الكردية في سوريا.

وكان بولتون أضاف شرطًا جديدًا الأحد الماضي، للانسحاب الأمريكي من سوريا قائلًا إنه يجب أن توافق تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وقال بولتون الذي يقوم بجولة تستمر أربعة أيام وتشمل إسرائيل وتركيا إنه سيحث في المحادثات مع مسؤولين أتراك، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، على ضرورة ضمان سلامة الأكراد.

ومن المقرر أن يجري بولتون محادثات اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن المباحثات ستركز على دور إيران في المنطقة والوضع في سوريا.