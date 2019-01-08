مستشار أردوغان: انسحاب أمريكا من سوريا يجب ألا يفيد الإرهابيين

إسطنبول (د ب أ)

قال ابراهيم قالين المستشار الأمني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسمه، إن الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية من سوريا يجب ألا "يخلق فرصا جديدة للمنظمات الإرهابية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالين للصحفيين في أنقرة، بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن.

وأضاف قالين أن تركيا تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بجمع الأسلحة التي أرسلتها إلى وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، في إشارة إلى المليشيات الكردية الرئيسية التي تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتابع قالين "لا يجب أن يتوقع أحد أن تمنح تركيا ضمانات لمنظمة إرهابية لتبرير وجودها وإضفاء الشرعية عليها"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لبولتن طالب فيها أنقرة بتجنب شن هجوم على وحدات حماية الشعب.