ترامب: المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد جدًا

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن المباحثات بين بلاده وبين الصين بشأن الخلافات التجارية إيجابية.

وقال ترامب في تغريدة له بموقع "تويتر": إن "المباحثات مع الصين تسير بشكل جيد جدا".

وتأتي تصريحات ترامب بعد فترة طويلة من الخلافات بين البلدين، والتي نشأت بعد تبادل البلدين فرض رسوم على الواردات في وقت سابق من العام الجاري.

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة مرور 40 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن التعاون هو الخيار الأمثل لكل من الصين والولايات المتحدة.