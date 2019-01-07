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الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى

11:33 م الإثنين 07 يناير 2019
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، السفير ماجد القطارنة، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، والتي كان آخرها اقتحامه صباح اليوم الاثنين، من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي برفقة عدد من المتطرفين وبحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد القطارنة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - أن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مثلما تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي.
وحمّل الدبلوماسي الأردني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن مثل هذه التصرفات وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقف هذه الاستفزازات فورًا.

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