لبنان: إسرائيل أثارت موضوع الأنفاق سعياً وراء انتصار وهمي

بيروت (د ب أ)

قال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن موضوع الأنفاق الذي أثارته إسرائيل مؤخراً وزعمت أنها لحزب الله سعت من خلاله وراء انتصار وهمي.

وتابع إبراهيم، خلال تصريحاته لمجلة "الأمن العام"، "إن الأنفاق ،التي زعمت إسرائيل أنها لحزب الله، قديمة وموجودة منذ سنوات،و أثارها الجانب الاسرائيلي في هذا التوقيت سعياً إلى انتصار وهمي".

وأضاف أن "الأنفاق جاهزة غب(عند) الطلب، وإسرائيل لا تبحث عنها".

واستبعد إبراهيم وقوع الحرب، وقال "نحن لا نريدها لكننا مستعدون لها، بينما إسرائيل إن أرادتها فهي غير مستعدة لها".

وأشار إبراهيم إلى "تراجع خطر الخلايا الإرهابية إلى حدود كبيرة، لكنه احتمال موجود".

وقال "نحن لا نفرق بين الإرهاب التكفيري والإرهاب الإسرائيلي"

وأكّد إبراهيم "مضي روسيا في خطتها إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد إزالة بعض العقبات بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ولفت إلى "أن الأمن والاستقرار في لبنان لا يصنعه إلا اللبنانيون"، مشدداً على "أن الرعاية الدولية ما زالت قائمة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ"حزب الله" تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية" درع الشمال".

يذكر أن "اليونيفل" كانت قد كشفت في وقت سابق عن وجود 4 أنفاق عند الحدود الجنوبية اللبنانية، وأعلنت أن اثنين من بينها خرقا الخط الأزرق.