أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

قائد بالجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تعيش حالة انهيار

01:08 ص الإثنين 07 يناير 2019
قائد بالجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تعيش حالة انهيار

ارشيفية

عدن (أ ش أ)

أكد القائد في الجيش اليمني العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة من الانهيار والضعف الشديد في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقل موقع "26 سبتمبر" عن قائد محور صعدة قوله: إن الميليشيا الإنقلابية باتت محاصرة من جهتي الشمال والجنوب الغربي بصعدة إثر سيطرة قوات الجيش على الطريقين الدوليين اللذين يربطان منفذ علب من الجهة الشمالية، والملاحيظ من جهة الجنوب الغربي، الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة جميع المناطق الواقعة على الطريق الأسفلتي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال المحافظة.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني مليشيا الحوثي العميد عبيد الأثلة اليمن

الخبر التالى:

المستشار النمساوي يؤكد تراجع الهجرة إلى أوروبا بنسبة 95%
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان