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حول العالم في 24 ساعة: تنحي سلطان ماليزيا عن العرش.. واقتحام جيش الاحتلال لرام الله

01:00 ص الإثنين 07 يناير 2019
حول العالم في 24 ساعة: تنحي سلطان ماليزيا عن العرش.. واقتحام جيش الاحتلال لرام الله

سلطان ماليزيا

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الأحد عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، قصف الاحتلال لموقعين في قطاع غزة، وسحب السلطة الفلسطينية لموظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس، وتنحي سلطان ماليزيا عن العرش قبل انتهاء ولايته بخمسة أعوام.

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