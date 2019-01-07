حول العالم في 24 ساعة: تنحي سلطان ماليزيا عن العرش.. واقتحام جيش الاحتلال لرام الله
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأحد عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، قصف الاحتلال لموقعين في قطاع غزة، وسحب السلطة الفلسطينية لموظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس، وتنحي سلطان ماليزيا عن العرش قبل انتهاء ولايته بخمسة أعوام.
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