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    الجامعة العربية تؤجل اجتماع المندوبين إلى الأربعاء ... ومصادر: لا علاقة للاجتماع بسوريا

    12:00 م الأحد 06 يناير 2019
    الجامعة العربية تؤجل اجتماع المندوبين إلى الأربعاء ... ومصادر: لا علاقة للاجتماع بسوريا

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - (د ب أ):

    قررت جامعة الدول العربية تأجيل اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، والذي كان مقررا اليوم الأحد، إلى الأربعاء القادم.

    وأكدت مصادر من داخل الجامعة أن الاجتماع تأجل بسبب فترات الأعياد.

    ومن المقرر أن يبحث الاجتماع "الترتيبات الخاصة بالقمة العربية الأوربية المقرر انعقادها بشرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير القادم".

    ونفت المصادر صحة تقارير تحدثت عن أن الاجتماع سيركز على استئناف العلاقات مع دمشق، وأكدت أن "قرارا بهذا الشأن لا يمكن التطرق إليه إلا في قمة لقادة الدول العربية، فضلا عن أن الأوضاع ليست مهيأة بعد لذلك".

    جامعة الدول العربية سوريا القمة العربية شرم الشيخ

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