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    تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونغو أسبوع

    02:20 ص الأحد 06 يناير 2019
    تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونغو أسبوع

    الكونغو تنتخب رئيسا جديدًا

    كينشاسا- (د ب أ):

    قالت لجنة الانتخابات أمس السبت إنه تم تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو لمدة أسبوع.

    وقالت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات، إنها أحصت 48% من الأصوات، ولكن النتيجة المتبقية تأخرت بسبب صعوبات لوجستية.

    وأجرت الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى انتخابات في 30 ديسمبر الماضي وكان من المتوقع إعلان النتائج اليوم الاحد.

    وقال نوربرت باشنجزي، نائب رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن لسنا مستعدين، ولا نزال بحاجة إلى بضعة أيام، أسبوع واحد بالضبط".

    وزعم أساقفة كاثوليك، اضطلعوا بدور المراقب للانتخابات، قبل أيام أنهم يعرفون بالفعل من هو المرشح الفائز، وحذروا اللجنة من أن إعلان نتيجة مختلفة قد يسفرعن انتفاضة.

    الكونغو الانتخابات الرئاسية نوربرت باشنجزي صعوبات لوجستية
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