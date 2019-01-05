هل يستطيع الديمقراطيون "عزل" ترامب؟

كتبت- هدى الشيمي:

بعد ساعات من تولي نانسي بيلوسي مهامها رسميًا كرئيسة لمجلس النواب، الخميس الماضي، قدم كل من النائب الديمقراطي براد شيرمان وآل جرين طلبين لعزل ترامب، وفي اليوم نفسه قالت النائبة الديمقراطية المُنتخبة رشيد طليب لمؤيديها إنها "ستفرض عقوبة العزل عليه".

ترجح وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية أن التوترات بشأن عزل ترامب ستكون بمثابة شوكة في مقعد بيلوسي، التي سيكون عليها العمل على خلق توازن بين الأعضاء الأكثر ليبرالية الذين يريدون التخلص من الرئيس الأمريكي فورًا، وغالبية الأعضاء الذين يدعون إلى الانتظار لحين انتهاء التحقيقات التي يتولاها المُحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات، وتواطؤ حملة ترامب مع الروس.

تصريحات مُشينة

كانت رشيدة طليب، وهي أول امرأة فلسطينية مُسلمة تحصل على مقعد في الكونجرس، قد قالت لمؤيديها عقب ادلائها بالقسم أمام على القرآن الكريم أمام أعضاء الكونجرس، إنها ستعمل على عزل ترامب، وأنهت كلامها بسبّ الرئيس الأمريكي بكلمة بذيئة، ما أحدث ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، وأثار انتقادات عديدة من المسؤولين السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين.

قال ترامب للصحفيين، تعليقًا على تصريحات طليب،: "أعتقد أن تعليقاتها مشينة. هي شخصية لا أعرفها. أفترض أنها جديدة. أعتقد أنها أهانت نفسها وأعتقد أنها أهانت عائلتها باستخدام لغة كهذه".

من جانبها، قالت بيلوسي، أمس الجمعة، إن تصريحات طليب ليس أسوأ مما قاله الرئيس، وأضافت: "لست في مجال الرقابة. لا أحب هذه اللغة، ولن أستخدم هذه اللغة، لكنني لن أضع معايير لغوية لزملائي".

مخاوف ترامب

وتُشير أسوشيتد برس إلى أن ترامب أعرب عن قلقه بشأن رغبة الديمقراطيين في الإطاحة به علانية وسرًا، فنقلاً عن أحد مستشاريه فإنه يرى أن الحديث عن إجراءات عزله موترة للغاية.

وحسب المقربين من ترامب، فإن الرئيس يخشى أن تتحول مطالب عزله – حتى إذا بقى في الرئاسة- وصمة عار في تاريخه.

في الوقت نفسه، فإن ترامب- حسب المقربين منه- يخشى أن تؤثر محاولات عزله أو حتى الحديث عن الأمر عليه في انتخابات 2020، والتي أعلن أنه سيكون أحد المنافسين فيها، كما أنه يخاف من أن تؤثر على قاعدته الجماهيرية وعلاقته بالقادة الأجانب ومفاوضاته بشأن اتفاقيات التجارة.

وتوضح أسوشيتيد برس أن بيلوسي وأغلب الديمقراطيين يريدون التركيز على بعض القضايا المهمة مثل الرعاية الصحية والوظائف.

وأوضح درو هاميل، المُتحدث باسم بيلوسي، في تغريدة عبر تويتر، أن ترامب تحدث عن مخاوفه بشأن امكانية عزله مع بيلوسي خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس الجمعة في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن السياسية الديمقراطية المُخضرمة أكدت له، خلال الاجتماع، أنها لا تعمل على عزله.

في الوقت نفسه، تقول أسوشيتيد برس إلى أن المحيطين بالرئيس الأمريكي يحاولون الاستعداد لاحتمالية عزلة.

عملية خطيرة

أعرب عدد من السياسيين الديمقراطيين تأييدهم لنهج بيلوسي الحذر إزاء محاولة العزل، كذلك جيرولد نادلر، رئيس المجلس القضائي الذي حذر من العملية بأكملها، مُشيرا إلى أنها قد تثير الانقسامات في الولايات المتحدة، كما أن أضرارها أكثر من فوائدها.

يُشار إلى أن كل من نادلر وبيلوسي كانا أعضاء في الكونجرس أثناء إجراءات عزل بيل كلينتون قبل عقدين من الزمان.

ويقول بعض المسؤولين إنه حتى إذا بدأت إجراءات عزل الرئيس الأمريكي فإنه من غير المحتمل أن يوافق ثلثي أعضاء الكونجرس، أي الأغلبية، على الأمر، ما قد يتسبب في إحداث انقسام سياسي واسع في واشنطن، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة في غنى عن ذلك الآن.