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زلزالان بقوة 5 و4.2 درجة يهزان غرب وشرق إندونيسيا

08:59 ص السبت 05 يناير 2019
زلزالان بقوة 5 و4.2 درجة يهزان غرب وشرق إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا- أ ش أ:

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر غرب هالماهيرا في مقاطعة مالوكو في أقصى شرق إندونيسيا اليوم السبت.

وأفاد بيان الأرصاد الجوية ـ وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم ـ بأن الهزة لم تُنذِر بحدوث أمواج المد البحري العاتي التسونامي.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 2ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا غربي إندونيسيا.

وذكرت وكالة (أنتارا) أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال شرق جايابورا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا للمعلومات الواردة من مكتب الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بمدينة جايابورا.

 

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زلزال شرق إندونيسيا مقاطعة مالوكو الأرصاد الجوية

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