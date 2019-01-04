وصول وزير خارجية تونس إلى مصر لبحث التعاون وآخر التطورات على الساحة العربية

القاهرة- (د ب أ):

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، وزير الشئون الخارجية التونسى، خميس الجهيناوي، قادما من تونس فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وبحث آخر التطورات على المنطقة العربية قبل القمة العربية التي تعقد فى تونس مارس القادم .

صرحت مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الخارجية التونسي سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات بالخارجية المصرية والجامعة العربية فى إطار الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثلاثين للقمة العربية التي ستعقد فى تونس في 31 مارس القادم والتأكيد على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة فى القمة.

وأضافت المصادر أن الجهيناوي سوف يبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس فى كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة العربية.

يشار إلى أن مصر وتونس ضمن آلية دول جوار ليبيا، التي تضم أيضا السودان والجزائر .

وعُقد اخر اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر نوفمبر الماضي، لبحث سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبياالتي تشهد صراعات مسلحة وتنازع ثلاث حكومات على إدارتها.