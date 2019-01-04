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    الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري

    02:40 م الجمعة 04 يناير 2019
    الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري

    الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع

    القاهرة- (د ب أ):
    وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الجمعة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي " حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
    وأفاد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بأن محمود عباس سوف يشارك أيضا فى احتفالية افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
    تستمر زيارة الرئيس الفلسطيني القادم على رأس وفد عدة أيام.
    يشار إلى أن مصر تتولي ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس اللتين توترت العلاقات بينهما مؤخرا من خلال تبادل الاتهامات بعرقلة جهود المصالحة،وباعتقال عناصر كل منهما الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

    الرئيس السيسي محمود عباس الرئيس الفلسطيني

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