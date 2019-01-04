حول العالم في 24 ساعة: إعلان موعد تشغيل "سد النهضة"

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان إثيوبيا عن موعد تشغيل "سد النهضة"، وانتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وتحذير الخارجية الأمريكية لمواطنيها من السفر إلى الصين.