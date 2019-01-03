اختطاف نجل عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي

وكالات:

اختطف مجهولون، نجل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أرحومة عمر جبريل، من أمام منزله مساء أمس الأربعاء، في مدينة سبها بمنطقة حجارة جنوب البلاد.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أرحومة عمر جبريل إن "مجهولين قاموا باختطاف ابني عبدالله أرحومة الذي يبلغ من العمر 10سنوات"، مشيرًا إلى أن "حادثة الخطف نفذها مجهولون في منطقة حجارة بمدينة سبها بالقرب من معهد الموسيقى"، وفق تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

كشف جبريل أن "عملية الاختطاف تمت من أمام المنزل حين توقفت سيارة معتمه الزجاج وطلبت منه أن يدفع معهم السيارة فتوجه لهم ابني على الفور ليساعدهم"، مضيفًا: "نزل منها شخص أسمر البشرة يلبس قميص أخضر وأودعه بالسيارة وهربت مسرعة بناءً على أقوال أخيه وأبناء الجيران".

وتابع: "لقد قمت بإبلاغ الغرفة المشتركة والغرف الأمنية في مدينة سبها وحتى اللحظة لم يتواصل معنا أحد من الخاطفين".​