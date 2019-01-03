العالم في صور: ترامب يهدد بتمديد وقت إغلاق الحكومة.. والصين تطالب بضم تايوان
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد فترة إغلاق الحكومة التي وصلت إلى 12 يومًا حتى الآن، ومطالبة الرئيس الصيني شي جين بينج، بضم جزيرة تايوان التي يراها جزءًا من بلاده.
الخبر التالى:دعوة إلى إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة
الأخبار المتعلقة
-
أهم التصريحات في 24 ساعة: مقاطعة قطر مستمرة
-
ترامب: تلقيت "خطابا عظيما" من زعيم كوريا الشمالية
-
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يحذر رجاله: الصين ثم الصين ثم الصين
-
ترامب: لم نحدد موعدًا للخروج من سوريا.. ونريد حماية الأكراد
-
ترامب يهدد بمد فترة إغلاق الحكومة الأمريكية
-
"سي إن إن" ترصد أزمات تهدد ترامب في عام البحث عن "إنجاز يحفظ ماء الوجه"
-
252
-
62
-
61
-
60
-
52
-
51
-
41
-
29
-
28
-
23