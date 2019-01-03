العالم في صور: ترامب يهدد بتمديد وقت إغلاق الحكومة.. والصين تطالب بضم تايوان

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد فترة إغلاق الحكومة التي وصلت إلى 12 يومًا حتى الآن، ومطالبة الرئيس الصيني شي جين بينج، بضم جزيرة تايوان التي يراها جزءًا من بلاده.