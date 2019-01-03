  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    العالم في صور: ترامب يهدد بتمديد وقت إغلاق الحكومة.. والصين تطالب بضم تايوان

    02:01 ص الخميس 03 يناير 2019
    العالم في صور: ترامب يهدد بتمديد وقت إغلاق الحكومة.. والصين تطالب بضم تايوان

    ترامب

    كتب – مصراوي:

    رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد فترة إغلاق الحكومة التي وصلت إلى 12 يومًا حتى الآن، ومطالبة الرئيس الصيني شي جين بينج، بضم جزيرة تايوان التي يراها جزءًا من بلاده.

    ترامب الصين البيت الأبيض الرئيس الصيني الدنمارك الحزب الشيوعي الكوبي

    الخبر التالى:

    دعوة إلى إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان