ماكرون يطالب بوتين بحماية القوات الكردية في سوريا

باريس - (د ب أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين حثه فيه على حماية القوات الحليفة للغرب في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، وخاصة الأكراد.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون أكد لبوتين أن الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وأنه يجب تجنب أي زعزعة للاستقرار يمكن أن تصب في صالح الإرهابيين.

ووفقا لبيان الإليزيه، قال ماكرون: "يجب الحفاظ على القوات الحليفة للتحالف الدولي (ضد داعش)، وخاصة الأكراد، بالنظر إلى التزامهم المتواصل في الحرب ضد إرهاب داعش."

وطالب الرئيس الفرنسي أيضا بالاعتراف بحقوق السكان المحليين.

من جانبه، أكد الكرملين إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتنسق روسيا مع تركيا في الحرب الدائرة في سورية، وهددت أنقرة بالتحرك عسكريا ضد الأكراد في شرق سوريا.

يذكر أن القوات الكردية في سوريا تعد أهم حليف للتحالف الدولي ضد داعش، والذي تشارك فيه فرنسا وتقوده الولايات المتحدة.

وتعتزم واشنطن سحب قواتها البرية من سوريا، ونظرا للتهديد التركي، أقدم الأكراد على التقارب مع الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وأكد ماكرون استمرار جهود فرنسا من أجل التوصل إلى حل سياسي في الأزمة السورية، مشيرا إلى التصريحات الصادرة عن قمة اسطنبول التي عقدت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

واتفق بوتين وماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال القمة على هدنة دائمة في محافظة إدلب السورية، ودعم تشكيل لجنة لإعداد دستور للبلاد لحقبة ما بعد الحرب.