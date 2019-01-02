توقيف صحفي بسبب تغطيته الانتخابات في بنجلاديش

دكا- (أ ف ب):

أوقف صحفي وهرب آخر في بنجلاديش، الأربعاء، لنشرهما "معلومات مغلوطة" تتعلق بمخالفات خلال انتخابات الأحد التي اتسمت بفوز ساحق لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، كما أعلنت الشرطة.

أوقف هدايت حسين ملا الذي يعمل لحساب صحيفة "دكا تريبيون" مساء الثلاثاء بموجب قانون مثير للجدل تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنه يتيح للحكومة إسكات أي صوت منشق.

واعتقل حسين ملا في منطقة خولنا (جنوب) بعدما أشار إلى وجود 22 ألفا و419 ناخبا اكثر من المسجلين في إحدى الدوائر، كما قال المسؤول في الشرطة المحلية محب الرحمن.

واضاف المسؤول في الشرطة أن "نسبة المشاركة كانت 80 بالمئة"، موضحا أن ملا متهم بـ"نشر معلومات مغلوطة بهدف إثارة تساؤلات حول الانتخابات".

وقد يحكم على حسين ملا بالسجن 14 عاما بموجب قانون صارم حول الصحافة اصدرته رئيسة الوزراء.

وأكد محب الرحمن أن صحافيا آخر ملاحق بعدما رفع موظف محلي شكوى على هذين الصحافيين بموجب هذا القانون حول الصحافة.

وفازت الشيخة حسينة واجد (71 عاما) بولاية رابعة على رأس الحكومة. وستكون هذه ولايتها الثالثة على التوالي في هذا المنصب.