  • عاجل:درجة الحرارة تصل 10.. "الأرصاد": برودة شديدة الساعات المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    محكمة العدل العليا الفلسطينية توقف إضراب الأطباء

    02:40 م الأربعاء 02 يناير 2019
    محكمة العدل العليا الفلسطينية توقف إضراب الأطباء

    (بي بي سي):
    قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف الإضراب الشامل الذي دعت له نقابة الأطباء في الضفة الغربية.

    واعتبرت المحكمة، في بيان صحفي، أن النقابة أساءت استخدام سلطتها باعتبار أن إضراب موظفي القطاع الصحي غير قانوني.

    وهذه ثاني مرة خلال أسبوع تلغي فيها المحكمة إضراب الأطباء، المحتجين على قانون الحماية الطبية.
    ويعتبر الأطباء أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على هذا القانون مجحفة بحقهم.

    هذا المحتوى من

    أطباء فلسطين محكمة العدل الفلسطينية

    الخبر التالى:

    حزب الله: نتوقع تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان