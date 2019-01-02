محكمة العدل العليا الفلسطينية توقف إضراب الأطباء

(بي بي سي):

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف الإضراب الشامل الذي دعت له نقابة الأطباء في الضفة الغربية.

واعتبرت المحكمة، في بيان صحفي، أن النقابة أساءت استخدام سلطتها باعتبار أن إضراب موظفي القطاع الصحي غير قانوني.

وهذه ثاني مرة خلال أسبوع تلغي فيها المحكمة إضراب الأطباء، المحتجين على قانون الحماية الطبية.

ويعتبر الأطباء أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على هذا القانون مجحفة بحقهم.