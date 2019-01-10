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    افغانستان: مقتل 25 من طالبان و4 من قوات الأمن في اشتباكات

    11:36 ص الخميس 10 يناير 2019
    افغانستان: مقتل 25 من طالبان و4 من قوات الأمن في اشتباكات

    أرشيفية للشرطة الأفغانية

    كابول - أ ش أ

    أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 25 من عناصر حركة "طالبان" في اشتباكات مع قوات الأمن بإقليم "بلخ" في شمال البلاد.

    ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الجنرال عبد الرزاق قادري المسئول بالشرطة قوله "إن من بين القتلى قائدا كبيرا في الحركة يدعى مولوي بدر"، موضحا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة "تشهار بولاك"، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أربعة من أفراد قوات الأمن وإصابة أربعة آخرين.

    من جانبها، أعلنت طالبان أن قوات الأمن تكبدت خسائر فادحة في الاشتباكات، وأن ثلاث عربات تابعة لقوات الأمن دمرت بالكامل.

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    الشرطة الأفغانية حركة طالبان اشتباكات قوات الأمن

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