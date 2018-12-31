مسؤول إسرائيلي: ترامب وافق على طلب نتنياهو بانسحاب من سوريا على مراحل

تل أبيب (د ب أ)

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب القوات الأمريكية من سوريا تدريجيا.

وصرح المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، للصحفيين المرافقين لنتنياهو في رحلته الحالية إلى البرازيل بأن رئيس الوزراء تلقى إحاطة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتحدث مع ترامب، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

يذكر أن نتنياهو موجود في البرازيل لحضور حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو.

وقال المسؤول: "رئيس الوزراء يعتقد أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يمثل فرصة.حتى الآن ، لم يتغير الوجود الإيراني على الأرض (في سوريا) منذ القرار الأمريكي".

يذكر إن اسرائيل اعلنت مرارا أنها لن تسمح بتموضع ايران عسكريا في سوريا، وتقوم من حين لاخر بمهاجمة اهداف عسكرية تقول انها خاصة بإيران .

وسيجتمع نتنياهو مع وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو يوم الثلاثاء المقبل خلال حفل تنصيب بولسونارو. وبعد عودته إلى إسرائيل ، سيجتمع رئيس الوزراء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ، الذي سيزور القدس وأنقرة لمناقشة سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كان السناتور الجمهوري ليندسي جراهام قد صرح أمس الأحد، إن ترامب أمر بتباطؤ في الانسحاب من سوريا.

يشار إلى أن ترامب أعلن في التاسع عشر من الشهر الجاري سحب الجنود الأمريكيين من سوريا والبالغ عددهم 2000 جندي، وذكرت تقارير إعلامية أنه سوف يتم سحب القوات في غضون ستة أشهر.

غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن سحب القوات قد يستغرق عدة أشهر.

وأعقب هذا القرار، إعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس اعتزامه التخلي عن منصبه بحلول نهاية العام بسبب اختلاف وجهة نظره مع قرار ترامب الذي قوبل بانتقادات حادة أيضا من حلفاء الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من سوريا.