الجيش السوري يبدأ الإنهاء الاختياري لخدمة جنود من قواته

القاهرة - مصراوي

قررت القيادة العامة للجيش السوري تسريح صف الضباط المجندين منذ نوفمبر 2011، وإنهاء الاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الملتحقين بالقوات المسلكة قبل الأول من يوليو 2012.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها أصدرت "أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ لصف الضباط المجندين (الدورة 103) الذين تم سوقهم في 21-11-2010 وينهي الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 22-5-2010 وما قبله وينهي الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق 21-9-2010".

وأضاف الجيش السوري في بيانه أن الأمر الإداري "ينهي الاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الملتحقين قبل 1-7-2012".

ويُطبق القرار اعتبارا من الثاني من يناير المقبل ويستبعد منه كل من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

ويتيح الأمر الإداري "استبقاء من يرغب بالاستمرار بالخدمة الاحتياطية بناء على طلبه على أن تكون خدمته في التشكيلات المقاتلة حصرا".

ويأتي القرار بعد استتباب الأمور في أغلب المناطق السورية وفرض حكومة بشار الأسد سيطرتها عليها، بجانب بدء عودة دول عربية لفتح سفاراتها في دمشق وعلى رأسها الإمارات والبحرين.

ومن جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا الحرب في سوريا منذ اندلاعها قبل نحو 8 سنوات، وذلك بمقتل حوالي 20 ألف شخص.

ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفا و666 شخصا في سوريا في عام 2018، بينهم 6349 مدنيا. وأوضح المرصد أن حصيلة الضحايا شملت 1437 طفلا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.