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المتحدث باسم بابا الفاتيكان يستقيل في خطوة مفاجئة

02:41 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
المتحدث باسم بابا الفاتيكان يستقيل في خطوة مفاجئة

بابا الفاتيكان

روما- (د ب أ):

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أن البابا فرنسيس قد بدَّل المتحدث باسمه في خطوة مفاجئة.

وأفاد الفاتيكان بأن البابا قبل استقالة رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان جريج بورك ونائبه بالوما جارسيا أوفيجيرو.

وسوف يتولى المهمة الآن بصفة مؤقتة منسق التواصل الاجتماعي في إدارة الاتصالات السابق أليساندرو جيسوتي.

ولم يتم الإعلان عن معلومات حول سبب هذا التغيير .

وكان الفاتيكان قد قام مؤخرا فقط بتغيير رئيس مكتب الاتصالات، التابع لإدارة الصحافة.

روما بابا الفاتيكان البابا فرنسيس جريج بورك

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