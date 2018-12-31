  • عاجل:البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4 ريختر ضرب القاهرة.. ومركزه القطامية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    طهران: طالبان أجرت محادثات جديدة مع مسؤولين في إيران

    01:43 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    طهران: طالبان أجرت محادثات جديدة مع مسؤولين في إيران

    بهرام قاسمي

    (أ ف ب):

    صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا من حركة طالبان الأفغانية كان موجودا، أمس الأحد، في طهران لإجراء مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين كبار.

    وقال بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "أمس (الأحد) كان وفد من طالبان موجودا في طهران وأجرى مفاوضات مكثفة مع الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية (عباس) عراقجي".

    وأضاف أن هذه المفاوضات تهدف إلى "المساعدة" في عملية السلام في أفغانستان. وقال إن الهدف الرئیسي للمحادثات هو إیجاد آلیة وفرص للمساعدة في الحوار بین الجماعات الأفغانیة والحكومة الأفغانیة لدفع عملیة السلام قدما".

    وكانت إيران أعلنت في 26 ديسمبر أنها أجرت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية، بعد أيام من مشاركة المتمرّدين في "مؤتمر للمصالحة" في أبوظبي.

    وتتشارك إيران وأفغانستان حدودا بطول نحو 950 كلم، وللعلاقات بين البلدين تاريخ طويل من التعقيدات.

    هذا المحتوى من

    وزارة الخارجية الإيرانية حركة طالبان طهران إيران

    الخبر التالى:

    باتريك شاناهان يتولى وزارة الدفاع الأمريكية في فترة اضطراب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان