طهران: طالبان أجرت محادثات جديدة مع مسؤولين في إيران

(أ ف ب):

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا من حركة طالبان الأفغانية كان موجودا، أمس الأحد، في طهران لإجراء مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين كبار.

وقال بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "أمس (الأحد) كان وفد من طالبان موجودا في طهران وأجرى مفاوضات مكثفة مع الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية (عباس) عراقجي".

وأضاف أن هذه المفاوضات تهدف إلى "المساعدة" في عملية السلام في أفغانستان. وقال إن الهدف الرئیسي للمحادثات هو إیجاد آلیة وفرص للمساعدة في الحوار بین الجماعات الأفغانیة والحكومة الأفغانیة لدفع عملیة السلام قدما".

وكانت إيران أعلنت في 26 ديسمبر أنها أجرت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية، بعد أيام من مشاركة المتمرّدين في "مؤتمر للمصالحة" في أبوظبي.

وتتشارك إيران وأفغانستان حدودا بطول نحو 950 كلم، وللعلاقات بين البلدين تاريخ طويل من التعقيدات.