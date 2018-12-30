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رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد لا يحاول إبقاء بريطانيا بداخله

07:26 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
رئيس المفوضية الأوروبية: الاتحاد لا يحاول إبقاء بريطانيا بداخله

بروكسل- أ ش أ:

نفى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، صحة ما تناولته أنباء عن محاولة الاتحاد الأوروبي الإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد.

وقال يونكر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الأحد - "إن الاتحاد يريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد، وذلك إلى حد ما للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل".

وأضاف قائلا "إن هدفنا هو وضوح علاقاتنا في المستقبل مع بريطانيا، ونحترم نتيجة الاستفتاء"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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