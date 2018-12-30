ترامب يلغي خطط الاحتفال بالكريسماس لمتابعة مفاوضات الجدار الحدودي

واشنطن (أ ش أ)

أعلن مايك مولفيني المكلف بشغل منصب كبير العاملين بالبيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى خططه المتعلقة بالاحتفال بالعام الجديد؛ والذي اعتاد على إقامته في ضيعته الخاصة بولاية فلوريدا، وقرر البقاء في واشنطن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مولفيني قوله إن ترامب قرر البقاء في واشنطن إلى أن يتم إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا بسبب الخلافات القائمة بين الرئيس الأمريكي والديمقراطيين بشأن تمويل إقامة الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضاف مالفيني " ترامب مشغول للغاية لحظة بلحظة بمتابعة المفاوضات الخاصة بإغلاق الحكومة الأمريكية".

وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الإدارة الأمريكية قد تضطر إلى إغلاق حدودها الجنوبية بالكامل حال استمرار الديمقراطيين في رفض الموافقة على تمويل الجدار الحدودي.