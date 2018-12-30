أكثر الكلمات إنتشاراً

أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

ترامب يلغي خطط الاحتفال بالكريسماس لمتابعة مفاوضات الجدار الحدودي

12:11 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
ترامب يلغي خطط الاحتفال بالكريسماس لمتابعة مفاوضات الجدار الحدودي

واشنطن (أ ش أ)

أعلن مايك مولفيني المكلف بشغل منصب كبير العاملين بالبيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى خططه المتعلقة بالاحتفال بالعام الجديد؛ والذي اعتاد على إقامته في ضيعته الخاصة بولاية فلوريدا، وقرر البقاء في واشنطن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مولفيني قوله إن ترامب قرر البقاء في واشنطن إلى أن يتم إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا بسبب الخلافات القائمة بين الرئيس الأمريكي والديمقراطيين بشأن تمويل إقامة الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضاف مالفيني " ترامب مشغول للغاية لحظة بلحظة بمتابعة المفاوضات الخاصة بإغلاق الحكومة الأمريكية".
وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الإدارة الأمريكية قد تضطر إلى إغلاق حدودها الجنوبية بالكامل حال استمرار الديمقراطيين في رفض الموافقة على تمويل الجدار الحدودي.

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب الكريسماس الجدار الحدودي مايك مولفيني

الخبر التالى:

جوتيريش: مخاطر العام الماضي ستستمر فى عام 2019
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان