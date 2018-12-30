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أبرز عناوين الصحف في 24 ساعة: عزلة الأسد أوشكت على الانتهاء

01:30 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
أبرز عناوين الصحف في 24 ساعة: عزلة الأسد أوشكت على الانتهاء

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

تحت عنوان "جهود الغرب قد فشلت في سوريا" كتبت صحيفة ديلي تلجراف مقالها الافتتاحي، الذي قالت فيه إن سوريا عادت إلى المربع الأول الذي كانت فيه قبل ثمانية أعوام عندما اندلعت الحرب الأهلية بعد محاولات يائسة للإطاحة ببشار الأسد، وألقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على التحركات الأخيرة التي حدثت في سوريا، مُشيرة إلى أن إعادة فتح السفارات العربية في دمشق، وسحب القوات الأمريكية من هناك، يعيد الرئيس السوري بشار الأسد إلى أحضان المجتمع الدولي مرة أخرى، ونشر الكاتب الأمريكي ستيفن كوك مقالاً تحليليًا، كشف فيه عما قال إنه دليل كذب النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بشأن محاربة تنظيم "داعش".

بشار الأسد سوريا أردوغان تركيا أمريكا ترامب تنظيم داعش الأرهاب

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