زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوبي الفلبين وتحذير من تسونامي

مانيلا- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر جنوبي الفلبين اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 162 كيلومترا جنوب شرق بلدة جافرنر جنيروزو بإقليم دافاو أورينتال بجنوبي البلاد.

وسجل نظام الإنذار الأمريكي من أمواج تسونامي الزلزال بقوة 2ر7 درجة ، وأصدر تحذيرا.

وذكر المعهد في نشرة صادرة عنه أن معايير الزلزال الأولية، تشير إلى إمكانية حدوث موجات تسونامي خطرة على السواحل الواقعة على مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.