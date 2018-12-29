إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل بعد مقتل فلسطيني على حدود القطاع

غزة- (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم السبت على موقع تويتر إن صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل، بعد مقتل فلسطيني في اشتباكات على الحدود بين الجانبين.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق في أعقاب مقتل فلسطيني وإصابة ستة آخرين برصاص إسرائيل على الحدود، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وكانت المنظمات الفلسطينية المسلحة في القطاع الساحلي قد هددت برد قاس حال سقوط ضحايا فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل.

وكان أربعة فلسطينيين قد قتلوا الأسبوع الماضي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات على حدود قطاع غزة.