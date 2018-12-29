الولايات المتحدة تدين حادث "أتوبيس الهرم"

القاهرة - مصراوي:

أدانت الخارجية الأمريكية، صباح السبت، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف حافلة نقل سياحًا ومصريين، وأدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وقالت الخارجية في بيان، تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة، مضيفة، خالص تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا، نتمنى الشفاء الكامل للمصابين.

وتابعت الخارجية، نقف مع مصر الحرب ضد الإرهاب، وندعم الحكومة المصرية في إحضار المتورطين في هذا الهجوم للعدالة.