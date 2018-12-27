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    روسيا اليوم: أكراد سوريا يطالبون دمشق بحمايتهم من تركيا

    10:56 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    روسيا اليوم: أكراد سوريا يطالبون دمشق بحمايتهم من تركيا

    مدينة عفرين الكردية

    دمشق (أ ش أ)

    ذكرت مصادر سورية، أن الزعماء الأكراد في شمال سوريا يجرون اتصالات مستمرة مع موسكو ودمشق بغية إقناع الحكومة السورية بإرسال قوات لحماية الحدود الشمالية من هجوم تركي متوقع.
    وأشارت المصادر، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس ، إلى أن كبار الزعماء الأكراد يدعون إلى عودة الجيش السوري إلى المناطق الحدودية مع تركيا التي كانت خاضعة في السنوات الأخيرة لسيطرة القوات الكردية.
    وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية لا تزال متواجدة في المنطقة وتعهد ترامب بـ"الانسحاب البطيء"، ما زال المسؤولون الأكراد يبحثون عن استراتيجية جديدة لحماية منطقتهم من تركيا خشية تكرار سيناريو عملية "غصن الزيتون" التي انتهت بطرد القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها المقاتلين الأكراد من منطقة عفرين الحدودية أوائل العام الجاري.

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    أكراد سوريا تركيا دمشق موسكو الحرب السورية

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