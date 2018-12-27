تركيا تعلق برنامجين تلفزيونيين على خلفية انتقاد أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الخميس بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية قررت تعليق برنامجين تلفزيونيين بسبب انتقادهما للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن قرار الهيئة الذي صدر الليلة الماضية، أنه تقرر وقف عرض خمس حلقات من أحد البرامج الحوارية على قناة "خلق تي في"، كما أمرت بوقف بث برنامج إخباري رئيسي على قناة "فوكس تي في" لثلاثة أيام. وفرضت أيضا الهيئة غرامات على المحطتين.

وكان "فاتح برتقال" المذيع في "فوكس تي في" انتقد في العاشر من ديسمبر الجاري الضغوط التي يتم ممارستها على المعارضة، وقال إن الناس لا يجرؤون حتى على الاحتجاج السلمي على ارتفاع سعر الغاز الطبيعي. وتساءل على الهواء :"كم عدد من يجرؤون للخروج إلى الشارع رغم الخوف".

وسخر أردوغان من المقدّم، وقال موجها الحديث لـ"البرتقالة" الذي يدعو الناس إلى النزول إلى الشوارع "اعرف حدودك ... وإلا فإن هذه الأمة ستصفعك على قفاك".

وأضاف أردوغان، أمام حشد من أنصاره، في السابع عشر من ديسمبر الجاري في مدينة قونيا بوسط الأناضول، :"أثق في أن القضاء سيلقن هؤلاء الناس درسا".

وكان ممثلان كوميديان بارزان ظهرا في برنامج حواري على قناة "خلق تي في" في 21 من الشهر الجاري، وانتقدا ما اعتبراه غياب الديمقراطية في تركيا.

ويخضع الممثلان حاليا للتحقيق بتهمة إهانة أردوغان، وأصدرت محكمة الاثنين الماضي حظر سفر بحقهما.

وجرى في تركيا توقيف عشرات الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 .