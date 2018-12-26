"سوريا الديمقراطية" تعلن سيطرتها على بلدة البوخاطر بعد معارك مع "داعش"

دمشق (أ ش أ)

أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرتها بمساندة التحالف الدولي بقيادة أمريكا، على بلدة البوخاطر في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم "داعش"الإرهابي.

وأفادت مصادر سورية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن وحدات حماية الشعب، سيطرت على بلدة البوخاطر بعد معارك عنيفة داخل أحياء البلدة، تزامنًا مع قصف جوي عنيف نفذه سلاح الجو التابع للتحالف الدولي، موضحة أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مدينة هجين المعقل الرئيسي لـ"داعش" في سوريا.

وبعد خسارة البلدة، لم يبق تحت سيطرة "داعش"، سوى 4 بلدات فقط، وهي "السوسة" و"الشعفة" و"الباغوز" و"البو حسن"، في ريف دير الزور، إلى جانب مساحات من البادية غير مأهولة بالسكان، في ريفي محافظتي دير الزور وحمص.