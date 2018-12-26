  • عاجل:مبارك على كرسي ومرسي في القفص.. محاكمة اقتحام السجون (تغطية خاصة)

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    "سي إن إن": مرسي ومبارك بقاعة محاكمة واحدة لأول مرة

    03:17 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    "سي إن إن": مرسي ومبارك بقاعة محاكمة واحدة لأول مرة

    محمد مرسي ومبارك بقاعة محاكمة واحدة لأول مرة

    كتبت – إيمان محمود

    أبرزت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لقاء الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، والرئيس الأسبق محمد مرسي، في محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية محاكمة الثاني.

    ونقلت الشبكة عن تلفزيون "صدى البلد" الذي انفرد ببث المحاكمة، مقطع يظهر فيه دخول مبارك "سيرًا على قدميه وبصحة جيدة إلى قاعة المحكمة"، وذلك خلال شهادته في جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

    وطلب مبارك خلال الجلسة -وهي الأولى من نوعها التي يوجد فيها إلى جانب مرسي- موافقة القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

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