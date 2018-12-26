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خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في مستشفيات ألمانيا

04:20 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في مستشفيات ألمانيا

(دويتشه فيله):

طالب رئيس اتحاد الأطباء الألمان، أولريش مونتجومري، بتعيين المزيد من الأطباء في المستشفيات الألمانية. وقال مونتجومري في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن هناك نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في كافة أنحاء ألمانيا.

وطالب مونتجومري بوضع قواعد لتوفير حد أدنى للأطباء في المستشفيات على غرار قواعد الحد الأدنى للممرضين. وقال مونتجومري: "أعباء العمل مرتفعة على نحو واضح سواءً بالنسبة للممرضين أو الأطباء في المستشفيات... لا يمكن مواجهة كثافة العمل في المستشفيات إلا بزيادة العمالة".

كما جدد مونتجومري مطلبه بتوفير المزيد من مقاعد الدراسة في مجال الطب، وقال: "نحتاج سنوياً إلى نحو ألف مقعد دراسي إضافي في هذا المجال. هذا الاحتياج متواجد منذ فترة طويلة".

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اتحاد الأطباء الألمان أولريش مونتجومري وظائف شاغرة

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