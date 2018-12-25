التحالف الدولي يعلن قصفه مواقع في دير الزور السورية

واشنطن - (أش أ)

أكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ تنفيذه ضربات على أهداف في محافظة دير الزور السورية خل الفترة الماضية .

وقال التحالف - في بيان له أودته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الغارات الجوية وعمليات "القصف المنسق" استهدفت مواقع يستخدمها تنظيم "داعش"، مشيرا إلى تدمير مواقع لوجستية ونقاط تموضع للتنظيم ، وإلحاق الأضرار بقدراته على تمويل نشاطه و"القضاء على مئات من مسلحي "داعش" في الميدان" .

وصرح الجنرال البريطاني كريستوفر غيكا، نائب القائد العام للتحالف، بأن "داعش" يمثل خطرا حقيقيا على الاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل، ومهمتنا لا تزال كالسابق، وهي هزيمة طويلة الأمد لـ "داعش".

يأتي ذلك وسط تقارير إعلامية سورية حول ضربات التحالف على ريف دير الزور وسقوط ضحايا بين المدنيين جراءها. وأفادت التقارير الأخيرة بأن التحالف الدولي شن عدة غارات على مواقع في ريف دير الزور الشرقي، أسفرت إحداها عن تدمير جسر مقابل بلدة الكبر الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية، وذلك أثناء قيام القوات الحكومية بإصلاح الجسر، حسب "مكتب دير الزور الإعلامي الموحد".