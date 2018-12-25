مقتل وإصابة 13 عراقيا بانفجار سيارة مفخخة غرب الموصل

الموصل- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الثلاثاء بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة غرب الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن انفجار شاحنة صغيرة مفخخة كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر، 70كم غرب الموصل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.