تقرير: مقتل 5 أشخاص خلال عملية اختطاف حافلة في الصين

بكين- (د ب ا):

أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرين، عقب أن اختطف شخص يحمل سكينا حافلة واصطدم بجمع من المواطنين في جنوب شرق الصين.

وأفادت شبكة ويست فوجيان نيوز أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به، والقضية قيد التحقيق.

ولم يتضح على الفور عدد القتلى والمصابين الذين كانوا على متن الحافلة وكذلك الذين كانوا في الشارع.

وقد وقع الحادث في مدينة لونجيان بإقليم فوجيان بجنوب غرب الصين.