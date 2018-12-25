أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

تقرير: مقتل 5 أشخاص خلال عملية اختطاف حافلة في الصين

01:13 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
تقرير: مقتل 5 أشخاص خلال عملية اختطاف حافلة في الصين

أرشيفية

بكين- (د ب ا):
أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرين، عقب أن اختطف شخص يحمل سكينا حافلة واصطدم بجمع من المواطنين في جنوب شرق الصين.
وأفادت شبكة ويست فوجيان نيوز أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به، والقضية قيد التحقيق.
ولم يتضح على الفور عدد القتلى والمصابين الذين كانوا على متن الحافلة وكذلك الذين كانوا في الشارع.
وقد وقع الحادث في مدينة لونجيان بإقليم فوجيان بجنوب غرب الصين.

مقتل أشخاص الصين اختطاف حافلة

الخبر التالى:

ليبيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في هجوم استهدف وزارة الخارجية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان