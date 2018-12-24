مقتل 8 أشخاص في حادث سير بالهند

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهندية، الاثنين، مقتل 8 أشخاص على الأقل إثر وقوع حادث سير بسبب الضباب على طريق سريع بشمال الهند.

وقالت رئيسة الشرطة، سيما، إن نحو 12 مركبة اصطدمت ببعضها البعض بسبب انخفاض مستوى الرؤية في منطقة هجاجار في ولاية هاريانا، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وأضافت سيما" اصطدمت سيارة مقطورة تسير بسرعة بسيارة جيب تحمل سكانا محليين مما تسبب في تصادم السيارات بعدهما. وقد توفى 8 أشخاص، بينهم 7 سيدات، وهم ركاب السيارة الجيب، في موقع الحادث".

وأظهرت التغطية التلفزيونية أعمال إزالة السيارات المحطمة من على الطريق وإخراج الركاب .

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور لمسافة كيلومترين على الطريق السريع.

ويشار إلى أن الضباب الكثيف طوق شمال الهند الذي شهد موجة برد خلال الأيام الماضية. وقد تسبب انخفاض مستوى الرؤية في عرقلة حركة المرور في المنطقة وإرجاء حركة النقل الجوي ورحلات القطارات.