بعد مقتل 222 شخصًا.. مصر واثقة من تخطي إندونيسيا أزمة تسونامي

القاهرة - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد عن خالص التعازي في ضحايا موجات تسونامي، التي ضربت المناطق الواقعة حول مضيق "سوندا" الواقع بين جزيرتي "جاوة" و"سومطرة" في إندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 222 شخصاً.

كما أعربت الخارجية، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوف مصر، حكومة وشعباً، مع حكومة وشعب إندونيسيا الصديق في مواجهة هذا الحادث الأليم.

وأشارت الوزارة إلى ثقة مصر في تجاوز إندونيسيا لتلك الأزمة.