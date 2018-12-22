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    ترامب: هزمنا داعش ومحاربة المتبقي مسؤولية دول أخرى

    07:24 م السبت 22 ديسمبر 2018
    ترامب: هزمنا داعش ومحاربة المتبقي مسؤولية دول أخرى

    كتب – مصراوي:
    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قوات جيش بلاده ستعود إلى الولايات المتحدة بعدما تمكنو من دحر تنظيم داعش الإرهابي.

    وأضاف في تغريدات على موقع "تويتر"، أن أمر محاربة تنظيم داعش يمكن أن تتولاه بعض الدول المحلية الأخرى، بما في ذلك تركيا.

    وكان مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش، بريت مكجورك، تقدم منذ ساعات باستقالته للإدارة الأمريكية، قبل ريحله في فبراير القادم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".
    قبل 11 يوماً فقط من تقديم استقالته، قال ماكجورك إنه سيكون من "المخاطرة" التفكير في أن داعش تم هزمه، موضحًا أنه من غير الحكمة إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن.

    وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن بدأت في مرحلة جديدة في حربها ضد تنظيم داعش في سوريا، وبدأت في سحب قواتها التي كانت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمالي سوريا.
    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".
    وكانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من أمريكا، اعتبرت قرار ترامب بالانسحاب "طعنة في الظهر وخيانة لدماء الآلاف الذين قتلوا في مواجهات مع تنظيم داعش".

    دونالد ترامب تنظيم داعش سحب القوات الأمريكية الحرب السورية

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